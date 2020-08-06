Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Ağustos 2020

Doların ateşi sönmüyor; kur 7,30'u geçti!

Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması: Aşırı oynaklığın azaltılması için tüm araçlar kullanılacak

BDDK'dan swap ile ilgili yeni adım: Yurt dışı bankalara TL'de 'esneklik' geldi

CHP ve İyi Parti'den dolardaki artışa ilişkin açıklama: Hükümet istifa etmeli, yapısal reform gerekli

Çavuşoğlu, Libya'da: Sahada sükûnet var ancak sorun çözülmüş değil

Trump'tan Covid-19 aşısı açıklaması: 3 Kasım civarında hazır olabilir

Süper Lig’de 2020/21 sezonu şampiyonu, Şampiyonlar Ligi’ne direkt gidemeyecek

Barış Çakan cinayeti soruşturmasında tutuklanan 3 kişi için müebbet hapis istendi

Ukraynalı model Kyryliuk'un ifadesinden: Güvenlik, aracın ön kapısını açarak bana tekrar yumruk attı

Gökhan Gönül ve Caner Erkin yeniden Fenerbahçe'de