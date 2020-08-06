Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Ağustos 2020

06 Ağustos 2020 19:07
Doların ateşi sönmüyor; kur 7,30'u geçti!
Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması: Aşırı oynaklığın azaltılması için tüm araçlar kullanılacak
BDDK'dan swap ile ilgili yeni adım: Yurt dışı bankalara TL'de 'esneklik' geldi
CHP ve İyi Parti'den dolardaki artışa ilişkin açıklama: Hükümet istifa etmeli, yapısal reform gerekli
Çavuşoğlu, Libya'da: Sahada sükûnet var ancak sorun çözülmüş değil
Trump'tan Covid-19 aşısı açıklaması: 3 Kasım civarında hazır olabilir
Süper Lig’de 2020/21 sezonu şampiyonu, Şampiyonlar Ligi’ne direkt gidemeyecek
Barış Çakan cinayeti soruşturmasında tutuklanan 3 kişi için müebbet hapis istendi
Ukraynalı model Kyryliuk'un ifadesinden: Güvenlik, aracın ön kapısını açarak bana tekrar yumruk attı
Gökhan Gönül ve Caner Erkin yeniden Fenerbahçe'de
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