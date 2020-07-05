Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Temmuz 2020

-Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasında ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

-Fatih Altaylı: Kazanın sorumlusu olarak gözaltına alınması gereken adama yemek düzenlemişler, aferin hepinize

-CHP'li Özel'den 'çoklu baro' tepkisi: Tek dertleri, İstanbul Barosu'nun delege sayısını 150'den 13'e indirmek!

-Toplantılara alınmayan baro başkanları, Adalet Komisyonu üyelerine düğme ve cübbe hediye etti

-Senaristlerden Ozan Güven bildirisi: Tüm yapımcı ve kanallar tavır alsın

-Florya'daki İBB Başkanlık Konutu, İmamoğlu'nun talimatıyla halka açılıyor

-Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'dan Avrasya Tüneli ücretlerine tepki: Hükümet ayağına sıkıyor!

-MetroPOLL'den seçim anketi: AKP ve MHP'de düşüş sürüyor, en büyük üçüncü grup 'kararsızlar'

-Reuters: Libya'da kimliği belirsiz savaş uçakları, Türk askerlerinin bulunduğu Vatiya Hava Üssü'nü vurdu

-HDP: Başbağlar Katliamı amasız-fakatsız aydınlatılmalı, sorumlular cezalandırılmalıdır