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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Temmuz 2020

05 Temmuz 2020 19:50

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Temmuz 2020

-Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasında ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

-Fatih Altaylı: Kazanın sorumlusu olarak gözaltına alınması gereken adama yemek düzenlemişler, aferin hepinize

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-Senaristlerden Ozan Güven bildirisi: Tüm yapımcı ve kanallar tavır alsın

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-MetroPOLL'den seçim anketi: AKP ve MHP'de düşüş sürüyor, en büyük üçüncü grup 'kararsızlar'

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