Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Şubat 2021

05 Şubat 2021 18:59
Erdoğan: 'Melih Bulu istifa etsin' diyorlar, yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı da istifa etsin' diyecekler
CHP'den Erdoğan'ın 'istifa' açıklamasına yanıt: Yanlış giden her şey sonucunda istifa etmesi gerekir
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki sergide tartışmalara konu olan eser anonim bir hesaptan gönderilmiş
Selahattin Demirtaş hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istendi
Kavala'nın yargılandığı "Casusluk" ve "Gezi" davası birleştirildi; karar tutukluluğa devam
Sancar, Kılıçdaroğlu ile görüştü: Herhangi bir muhalefet partisini dışarıda bırakma tavrımız yok
Akşener, YSK'ya hakaret ettiği iddiasıyla Ankara Adliyesi'nde ifade verdi
Ahmet Şık'a "suç işlemek için alenen tahrik" soruşturması
Taşıdıkları saz kılıfı silah sanılan iki genci öldürmenin cezası 24 bin 300 lira!
Sekizinci kattan düşen Ayşe Özgecan'ın şüpheli ölümü: Erkek arkadaşı gözaltında
Fatih Altaylı: Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesi açıklaması, Türkiye'deki yobazlığa ve alçaklığa...
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