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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Şubat 2021

05 Şubat 2021 18:59

Erdoğan: 'Melih Bulu istifa etsin' diyorlar, yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı da istifa etsin' diyecekler

CHP'den Erdoğan'ın 'istifa' açıklamasına yanıt: Yanlış giden her şey sonucunda istifa etmesi gerekir

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki sergide tartışmalara konu olan eser anonim bir hesaptan gönderilmiş

Selahattin Demirtaş hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istendi

Kavala'nın yargılandığı "Casusluk" ve "Gezi" davası birleştirildi; karar tutukluluğa devam

Sancar, Kılıçdaroğlu ile görüştü: Herhangi bir muhalefet partisini dışarıda bırakma tavrımız yok

Akşener, YSK'ya hakaret ettiği iddiasıyla Ankara Adliyesi'nde ifade verdi

Ahmet Şık'a "suç işlemek için alenen tahrik" soruşturması

Taşıdıkları saz kılıfı silah sanılan iki genci öldürmenin cezası 24 bin 300 lira!

Sekizinci kattan düşen Ayşe Özgecan'ın şüpheli ölümü: Erkek arkadaşı gözaltında

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Hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil: 16 şişe serum alıyorum...

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