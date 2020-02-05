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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Şubat 2020

05 Şubat 2020 20:40

-Van'da ikinci çığ faciası: 33 kişi hayatını kaybetti,63 kişi yaralandı; arama çalışmaları devam ediyor

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-Reuters: ABD, Türkiye'yle yürütülen gizli istihbarat iş birliğini sonlandırdı

-Uluslararası uçuşlarda 'Koronavirüs' önlemi: Termal kamera uygulaması yarından itibaren başlıyor

-Erdoğan'dan AKP'li milletvekillerine 'İlker Başbuğ' çağrısı: Hepiniz dava açmalısınız

-Bakan Albayrak: Elazığ ve Malatya'daki esnaf ve çiftçinin mevcut kredileri faizsiz bir yıl süreyle ertelenecek

-MHP'den Kılıçdaroğlu için suç duyurusu

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