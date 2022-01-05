Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Ocak 2022

05 Ocak 2022 18:22
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Beyefendi bizim sokağa çıkmamızı istiyor, çıkmayacağız
Akşener’den Erdoğan’a "sokağa dökülme" yanıtı: Nereden baksanız acayiplik, saçmalık; derhal psikiyatriste görünmeli
Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme
İçkiye yüzde 43 zam
Bakan Nebati: Kur artık tartışılır olmaktan çıktı; dengeye kavuştu
AKP Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin din eğitimi vermesi son derece stratejiktir
Avukatların yargılandığı ÇHD davasında 8 yıl sonra ‘dijital deliller’in getirildiği açıklandı
TTB Başkanı Fincancı: Veriler paylaşılmadan insanlara ‘TURKOVAC yaptırın’ demeyiz
Kazakistan'da protestolar sürüyor: OHAL ilan edilen Almatı'da göstericiler belediyeyi bastı
Trabzonspor Edin Visca'yı resmen açıkladı
© Tüm hakları saklıdır.