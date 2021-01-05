Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Ocak 2021

05 Ocak 2021 20:52
Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Melih Bulu: İstifa etmeyeceğim
Boğaziçi'nde akademisyenlerden sırtı dönük protesto
Boğaziçi Üniversitesi'nde 'rektör atama' eylemi sürüyor: Gözaltılar derhal serbest bırakılsın
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ev baskını: 17 kişi gözaltına alındı!
Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ı eleştirmeye kaç kişi cesaret ediyor
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali görevinden ayrılma kararı aldı
Sağlık Müdürlükleri'ne yazı: Özel hastaneler ile üniversite hastanelerinde de aşı yapılacak
ASKİ Genel Müdürü Öztürk: Barajlara hiç su gelmemesi durumunda 110 günlük suyumuz kaldı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi
Merkez Bankası: Elektrik, doğalgaz, su zamlarının enflasyona etkisi ocakta görülecek
© Tüm hakları saklıdır.