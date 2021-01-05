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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Ocak 2021

05 Ocak 2021 20:52

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Melih Bulu: İstifa etmeyeceğim

Boğaziçi'nde akademisyenlerden sırtı dönük protesto

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'rektör atama' eylemi sürüyor: Gözaltılar derhal serbest bırakılsın

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ev baskını: 17 kişi gözaltına alındı!

Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ı eleştirmeye kaç kişi cesaret ediyor

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali görevinden ayrılma kararı aldı

Sağlık Müdürlükleri'ne yazı: Özel hastaneler ile üniversite hastanelerinde de aşı yapılacak

ASKİ Genel Müdürü Öztürk: Barajlara hiç su gelmemesi durumunda 110 günlük suyumuz kaldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi

Merkez Bankası: Elektrik, doğalgaz, su zamlarının enflasyona etkisi ocakta görülecek

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