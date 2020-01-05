T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Ocak 2020

05 Ocak 2020 19:21

- “Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli yaşamına son verdi

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’tan 'Sibel Ünli' mesajı: Gencecik bir yürek yaşamına son verdi, Türkiye için el ele vermeliyiz

- Gelecek Partisi’nden Sibel Ünli açıklaması: Şatafatlı toplantılarda bulunan ve senin sesini duymayanlar, geleceğimiz için nasıl çözüm bulacaklar

- Antalya’da kadın cinayeti: Arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

- Kasım Süleymani için Ahvaz'da cenaze töreni düzenlendi

- Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert ve hızlı olarak vuracağız

- Trump'ın tehditlerine İran'dan yanıt: ABD'nin çatışmaya girecek cesareti yok

- ABD'de savaş karşıtı protestolar: İran'ı Irak'a çevirmeyin

- Doğu Perinçek: Bizim şehidimiz Kasım Süleymani aynı zamanda insanlığın şehidi

- Arda Turan, Medipol Bașakșehir'in devre arası kamp kadrosunda yer almadı

ETİKETLER

habervideogündembugünbir bakışta bugüntürkiyedünyayurtdışhaberlerbilgibaşlıkmanşetöne çıkangelişmelergünün gelişmeleri

Diğer Videolar

Rusya'da uçağın düşme anı saniye saniye görüntülendi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Şubat 2020

Karavelioğlu: Bir virüs küreselleşmenin zayıf noktasını ortaya çıkardı

Genç sporcu sırığın üzerine düştü

Suudi Arabistan'ın doğusunu binlerce çekirge bastı

Bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Şık'tan Osman Kavala hakkındaki gözaltı kararına tepki: Kimse enseyi...

Sosyal medya fenomeni Ares hayatını kaybetti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Tahliye edilmesi beklenen Osman Kavala için yeniden gözaltı kararı!...

Rusya'dan Türkiye'ye jet 'İdlib' yanıtı...

Merkez Bankası faiz indiriminde hız kesti...

Ronaldo'nun sevgilisine verdiği harçlık dudak uçuklattı...

Türkiye 'İdlib'e operasyon yapacağını' bildirdi, NATO'dan 'önleme uçuşu' istedi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Şık'tan Osman Kavala hakkındaki gözaltı kararına tepki: Kimse enseyi...

Sosyal medya fenomeni Ares hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24