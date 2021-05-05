Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Mayıs 2021

05 Mayıs 2021 18:28
Erdoğan ve Putin, Türkiye'de Sputnik V aşısının ortak üretimini konuştu
İmamoğlu incelemesine AKP’den ilk yorum: Gereksiz bir adım atılmış öyle gözüküyor
Kılıçdaroğlu'ndan AKP'nin 'CHP yalan üretim merkezi' animasyonuna: Bekleyin, asıl Z kuşağı sizi çizgi film yapacak
CHP'li Altay: Anayasa’yı askıya alanlarla anayasa konuşmak abesle iştigaldir
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlattı
İlker Başbuğ hakkında 'darbe' imasında bulunduğu gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemi
Bahçeli'den HaberTürk paylaşımı: '#HabertürkTvİzlemiyorum'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İkizdere açıklaması: Bölge halkının endişe etmesini gerektirecek bir durum yok
Akşener’den Kılıçdaroğlu’na ‘128 milyar dolar’ yanıtı: Yılmadan kovalamaya devam
Dünyada ilk: Kanada’dan 12-15 yaş arası çocuklarda Covid-19 aşısına onay
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