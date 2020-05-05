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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Mayıs 2020

05 Mayıs 2020 18:34

Türkiye'de Koronavirüs | Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 520'yi; vaka sayısı 129 bini geçti

Dünyada Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 254 bini; vaka sayısı 3 milyon 684 bini aştı

Erdoğan: Meslek kuruluşlarının seçim usullerinin belirlenmesiyle ilgili düzenlemeyi en kısa sürede Meclis'e sunmalıyız

Ankara Tabip Odası: Covid-19 dışındaki hastaların tedavisi aksıyor ve sağlık hakkına erişim zorlaşıyor

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