Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Mayıs 2020

Türkiye'de Koronavirüs | Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 520'yi; vaka sayısı 129 bini geçti

Dünyada Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 254 bini; vaka sayısı 3 milyon 684 bini aştı

Erdoğan: Meslek kuruluşlarının seçim usullerinin belirlenmesiyle ilgili düzenlemeyi en kısa sürede Meclis'e sunmalıyız

Ankara Tabip Odası: Covid-19 dışındaki hastaların tedavisi aksıyor ve sağlık hakkına erişim zorlaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü: ABD, Covid-19'un laboratuvarda üretildiği iddiasına yönelik kanıt sunmadı

ÖSYM Başkanı: YKS ve askeri öğrenci sınavında adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak

YÖK: 15 Haziran'dan sonra üniversitelerde normale dönüşün ilk aşaması başlayacak

Ragıp Zarakolu: Darbe karşıtı bir yazının bu kadar ters yorumlanması anlaşılır bir şey değil

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ölüm orucunu sonlandırdı

Takva filminin yönetmeni Özer Kızıltan yaşamını yitirdi