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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Mart 2020

05 Mart 2020 20:40

-MSB: İdlib'de bir asker şehit oldu

-Erdoğan-Putin zirvesinden İdlib’de ateşkes ve güvenli koridor kararı çıktı

-ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiye sınırını Esad güçleri ve Rusya'ya karşı savunma hakkına sahip

-NATO'dan AB'ye Türkiye uyarısı: "Türkiye ile işbirliğinin yolunu arayın"

-Soylu: İlla Pazarkule'den girilecek diye bir şey söz konusu değil, 18 Mart Mutabakatı anakarayı kapsamadığından geçen geçebilme imkânına sahip

-Sağlık Bakanı'ndan Koronavirüs uyarısı: Yurt dışından dönenler 14 gün kendilerini evde izole etsin

-Koronavirüs'te bugün ne oldu? | ABD'de ölü sayısı 11 oldu, California'da 'acil durum' ilan edildi

-Anket: Halkın yüzde 48,8'i "TSK'nın İdlib'de bulunması gerekli değil" diyor

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-Cep telefonlarında yeni dönem: SIM kartı yerine eSIM geliyor

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Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ali Babacan T24'te: Yazıktır; Türkiye akıl dışı bir yönetimin bedelini...

A Haber muhabirinin Sağlık Bakanı Koca'ya içinde yorum olan sorusu...

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