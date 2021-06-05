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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Haziran 2021

05 Haziran 2021 19:03

Sedat Peker, Erdoğan'ın yeğeninin eşi ile yaptığı konuşmayı yayınladı: Biz 4 TIR yolluyorduk, onlar da 4 TIR veriyorlardı

TBMM Başkanı Şentop, “Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi var” diyen Soylu’dan belgeleri istedi

Uyuşturucu baronu Behçet Töre'den Halil Falyalı iddiası: Birlikte uyuşturucu ticareti yapıyorduk

"Marmara "ölü deniz" haline geldi, deniz salyası tatlı su kaynaklarına da yayıldı"

Erdoğan'dan müsilaj açıklaması: Tüm kurumların ortak gayretiyle çözülecek bir sorundur

İmamoğlu'ndan müsilaj sorunu açıklaması: Bir kişinin sözüyle değil, bilimle hareket ederek bu sorunu çözmek zorundayız

Emine Erdoğan: Marmara Denizi uzun süredir yardım çığlıkları atıyordu, herkes sorumluluğunun farkında olmalı

CHP'li Akın: 3 kez müjde verdiler, 10 ayda enerji faturalarına 25 defa zam yaptılar

Aksoy Araştırma'dan çarpıcı anket: AKP ve MHP'de seçmen tavır değiştirdi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Memişoğlu: Dün, salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranında en düşük seviyeyi gördük

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