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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Eylül 2021

05 Eylül 2021 18:46

Kılıçdaroğlu gençlere 6 vaadini açıkladı: Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV sıfırlanacak!

Akşener’den Erdoğan’a: Kutuplaştırma ve milleti bölme taktiklerin tutmuyor,  nefesini hiç boşuna yorma

Kulis | Yeni anayasa için referandum masada

Ali Erbaş: Sosyal medyanın kullanımıyla alakalı hukuki çerçeveyi belirleyecek yasal bir mekanizmanın ihdası ötelenemez bir zorunluluk

MSB: 2015'ten bugüne kadar 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi

17 -25 Aralık döneminde TBMM Soruşturma Komisyonu'nun AKP'li başkanı: Adil bir soruşturma yaptık, vicdanım rahat

17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonları ile ilgi sözleri gündem olan Bayraktar'dan paylaşım: Yaktın yandırdın beni, çapkın aldattın beni

Taliban'dan Berlin'e mesaj: Güçlü ve resmi diplomatik ilişki istiyoruz

"Bendeki leş sayısı 16" yorumunu yapan makinist hakkında soruşturma başlatıldı

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