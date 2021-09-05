Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Eylül 2021

05 Eylül 2021 18:46
Kılıçdaroğlu gençlere 6 vaadini açıkladı: Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV sıfırlanacak!
Akşener’den Erdoğan’a: Kutuplaştırma ve milleti bölme taktiklerin tutmuyor, nefesini hiç boşuna yorma
Kulis | Yeni anayasa için referandum masada
Ali Erbaş: Sosyal medyanın kullanımıyla alakalı hukuki çerçeveyi belirleyecek yasal bir mekanizmanın ihdası ötelenemez bir zorunluluk
MSB: 2015'ten bugüne kadar 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi
17 -25 Aralık döneminde TBMM Soruşturma Komisyonu'nun AKP'li başkanı: Adil bir soruşturma yaptık, vicdanım rahat
17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonları ile ilgi sözleri gündem olan Bayraktar'dan paylaşım: Yaktın yandırdın beni, çapkın aldattın beni
Taliban'dan Berlin'e mesaj: Güçlü ve resmi diplomatik ilişki istiyoruz
"Bendeki leş sayısı 16" yorumunu yapan makinist hakkında soruşturma başlatıldı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 3'te 3 yaptı
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