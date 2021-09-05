Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Eylül 2021

Kılıçdaroğlu gençlere 6 vaadini açıkladı: Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV sıfırlanacak!

Akşener’den Erdoğan’a: Kutuplaştırma ve milleti bölme taktiklerin tutmuyor, nefesini hiç boşuna yorma

Kulis | Yeni anayasa için referandum masada

Ali Erbaş: Sosyal medyanın kullanımıyla alakalı hukuki çerçeveyi belirleyecek yasal bir mekanizmanın ihdası ötelenemez bir zorunluluk

MSB: 2015'ten bugüne kadar 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi

17 -25 Aralık döneminde TBMM Soruşturma Komisyonu'nun AKP'li başkanı: Adil bir soruşturma yaptık, vicdanım rahat

17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonları ile ilgi sözleri gündem olan Bayraktar'dan paylaşım: Yaktın yandırdın beni, çapkın aldattın beni

Taliban'dan Berlin'e mesaj: Güçlü ve resmi diplomatik ilişki istiyoruz

"Bendeki leş sayısı 16" yorumunu yapan makinist hakkında soruşturma başlatıldı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 3'te 3 yaptı