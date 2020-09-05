Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Eylül 2020

05 Eylül 2020 18:03
Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Ya diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle
AKP'li Cahit Özkan: Vatandaşlarımız idam cezası istiyorsa, gereğini yapmak zorundayız
Sağlık Bakanı Koca: Ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerimizin yükü artıyor
Koronavirüs raporu: Ölü sayısı eylül ayında dünya genelinde azalırken, Türkiye'de artacak
CHP'li Emir toplanan 338 milyon lirayı sordu, 15 Temmuz Şehit Yakınları Vakfı “14,9 milyon dağıtıldı” dedi
Araştırma: 'Ölü' virüs de Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasını tetikliyor
Makam araçlarında tasarruf yok: 22 ayda 1 milyar TL harcandı
Alman aşısının Türkiye denemeleri 10 Eylül’de başlıyor; sonuçlar, kasım ayında alınacak
İçişleri Bakanlığı: Yılbaşından bugüne 169 kadın cinayete kurban gitti
Araştırma: Yatırım danışmanları kadınlara erkeklerden daha kötü tavsiyeler veriyor
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