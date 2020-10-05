Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Ekim 2020

05 Ekim 2020 18:02
Erkeklere ‘boşanmak yerine ikinci eş’ çağrısı yapan GATA başhekim yardımcısı Dr. Ali Edizer görevden alındı
Enerji Bakanlığı: Yavuz sondaj gemisi limana döndü
Aliyev: Türkiye'nin SİHA'ları sayesinde can kayıpları azaldı
İstanbul Valiliği: Formula-1 İstanbul Grand Prix seyircisiz olacak
CHP'li Öztrak: Rakamlarla dans etmekten, salgınla değil doktorlarla mücadele etmekten vazgeçin
İmamoğlu: Fatih tablosunu, İstanbul'un Atatürk önderliğinde işgalden kurtulduğu gün halka açıyoruz
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan açık çağrı: Türkiye'ye boykot her Suudi tüccarın sorumluluğudur
Sayıştay raporundan: Bilkent Şehir Hastanesi’nde toplam değeri 22 milyon TL olan iki cihaz kayboldu!
Koronavirüs tedavisi gören Trump: Çok şey öğrendim, bu gerçek bir okul
Eylül ayı enflasyon rakamları açklandı: Yıllık yüzde 11.75
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