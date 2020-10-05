Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Ekim 2020

Erkeklere ‘boşanmak yerine ikinci eş’ çağrısı yapan GATA başhekim yardımcısı Dr. Ali Edizer görevden alındı

Enerji Bakanlığı: Yavuz sondaj gemisi limana döndü

Aliyev: Türkiye'nin SİHA'ları sayesinde can kayıpları azaldı

İstanbul Valiliği: Formula-1 İstanbul Grand Prix seyircisiz olacak

CHP'li Öztrak: Rakamlarla dans etmekten, salgınla değil doktorlarla mücadele etmekten vazgeçin

İmamoğlu: Fatih tablosunu, İstanbul'un Atatürk önderliğinde işgalden kurtulduğu gün halka açıyoruz

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan açık çağrı: Türkiye'ye boykot her Suudi tüccarın sorumluluğudur

Sayıştay raporundan: Bilkent Şehir Hastanesi’nde toplam değeri 22 milyon TL olan iki cihaz kayboldu!

Koronavirüs tedavisi gören Trump: Çok şey öğrendim, bu gerçek bir okul

Eylül ayı enflasyon rakamları açklandı: Yıllık yüzde 11.75