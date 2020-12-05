T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Aralık 2020

05 Aralık 2020 18:21

Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem: Antalya'da ve çevre illerde hissedildi

Erdoğan'dan tank palet fabrikası açıklaması: Yapılan işlemin adı özelleştirme değil, işletme devridir

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun "telefonlarım dinleniyor" sözlerine yanıt: Gündemi değiştirme çabası

Moody’s: Başkanlık sistemine geçişten sonra karar alma süreçleri etkinliğini yitirdi

Özel Hastaneler Derneği Başkanı: Stoklarımız bitti, hastanelerimiz için geçici kamulaştırma önerdik

Türkiye'de 2011'de 183 olan aşı karşıtı aile sayısı, 100 binin üzerine çıktı!

Covid-19 aşısını geliştiren BioNTech'in CEO'su Prof. Uğur Şahin, en zengin Türk oldu

Filyasyon ekibindeki doktor: Üfürükçü kadın 3 köyde 136 kişiye virüs bulaştırdı!

Devlet töreniyle Çin'e gönderilen tren Maltepe'den geri dönmüş!

Çin, Ay'a bayrağını diken ikinci ülke oldu

ETİKETLER

gündemekonomisiyasetpiyasalardolartlmoody's5 aralık 2020filyasyon ekibiçine gönderilen trenayaya bayrak diken 2. ülke çinkemal kılıçdaroğlubakan soylucumhurbaşkanı erdoğankoronavirüs aşısıkoronavirüs tedbirlerihaftasonu sokağa çıkma yasağı

Diğer Videolar

Karların erimesiyle Ömerli Barajı dolmaya başladı

Otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu darp ettiler!

Batı Süvarileri, Guilhim kayalıklarında ölüme meydan okudu

Döviz bürosundan tırnakçılık yöntemiyle 3 bin dolar çaldı

Davutoğlu'ndan Bahçeli tarafından hedef göstertilen Karar yazarlarına ziyaret

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Ocak 2021

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Selçuk Özdağ'a saldıran Ülkü Ocakları yöneticisinin Erdoğan'ı tehdit ettiği görüntüler...

Kadıköy'de sokakta donarak ölen Sami Babacan'ın türkü söylediği görüntüler paylaşıldı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Uzman analistler yorumladı: "Erdoğan artık her telefonu eline aldığında hemen...

Abdulkadir Selvi:  Erdoğan cumartesi günü kameralardan uzak bir ziyarette bulundu, bu...

Merkez Bankası faizi sabit tuttu; "Enflasyonist etkiler bitmedi, gerekirse yine...

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davası ertelendi...

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan genelge: İBB'nin mobil büfeler ile ekmek...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Selçuk Özdağ'a saldıran Ülkü Ocakları yöneticisinin Erdoğan'ı tehdit ettiği görüntüler...

Kadıköy'de sokakta donarak ölen Sami Babacan'ın türkü söylediği görüntüler paylaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24