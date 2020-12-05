Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Aralık 2020

05 Aralık 2020 18:21
Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem: Antalya'da ve çevre illerde hissedildi
Erdoğan'dan tank palet fabrikası açıklaması: Yapılan işlemin adı özelleştirme değil, işletme devridir
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun "telefonlarım dinleniyor" sözlerine yanıt: Gündemi değiştirme çabası
Moody’s: Başkanlık sistemine geçişten sonra karar alma süreçleri etkinliğini yitirdi
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