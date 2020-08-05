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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Ağustos 2020

05 Ağustos 2020 19:09

Akşener, Bahçeli'nin kendisine yönelik 'eve dön' çağrısını, 'Siyasi magazin' olarak değerlendirdi

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

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