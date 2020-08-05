Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Ağustos 2020

05 Ağustos 2020 19:09
Akşener, Bahçeli'nin kendisine yönelik 'eve dön' çağrısını, 'Siyasi magazin' olarak değerlendirdi
Beyrut'taki patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 113'e yükseldi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Beyrut'a, sahra hastanesi kurulumu planlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Başbakanı Tatar'dan önemli görüşme
Yargıtay'dan emsal karar: Eşiyle ailesi arasında dengeyi koruyamama boşanma sebebi sayıldı
Fenerbahçe taraftarlarından isyan: #LimitindolduTFF
TFF: Ödeme ve gider dengesini değiştiren kulüpler limitlerini artırmak için başvurabilirler
Galatasaray, Arda Turan ile anlaşmaya vardı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel: Okulların açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınabilir
Apple, TikTok'u satın alma iddialarını yalanladı
© Tüm hakları saklıdır.