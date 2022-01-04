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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Ocak 2022

04 Ocak 2022 18:25

Erdoğan’dan “orta çağ zihniyeti” tepkisi: CHP Genel Başkanı bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez, bedelini ödeyecek!

Kılıçdaroğlu: Fahiş fiyatlarla mücadele edeceğim deyip halka yalan söyleyen; tefecilere, faizcilere en büyük hizmeti yapan Erdoğan’dır

Bakan Nebati: Kur korumalı mevduata katılım 84 milyar lirayı aştı

Türk Lirası'nın reel değeri tarihin en düşük seviyesinde

Bahçeli: Teröristlerin işe girdiği rapor formatına bağlandıktan sonra İBB Başkanı’nın görevinden alınması şarttır

Buldan: Çifte yenilgi aldığınız İstanbul halkları, büyük demokrasi ittifakı ile sizi tarihin çöplüğüne gönderecek

Erdoğan'ın açıkladığı istihdam desteğinin detayları belli oldu: Geri ödeme 24 ay sonra başlayacak

Merkez Bankası'nın 1 aylık uzlaşmalı vadeli döviz ihalesine teklif gelmedi

KESK: Kamu emekçilerinin yüzde 98,4’ü yoksullaştı

İsrail'de eşcinsel çiftler artık 'taşıyıcı anne' yoluyla çocuk sahibi olabilecek

 

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