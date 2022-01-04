Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Ocak 2022

04 Ocak 2022 18:25
Erdoğan’dan “orta çağ zihniyeti” tepkisi: CHP Genel Başkanı bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez, bedelini ödeyecek!
Kılıçdaroğlu: Fahiş fiyatlarla mücadele edeceğim deyip halka yalan söyleyen; tefecilere, faizcilere en büyük hizmeti yapan Erdoğan’dır
Bakan Nebati: Kur korumalı mevduata katılım 84 milyar lirayı aştı
Türk Lirası'nın reel değeri tarihin en düşük seviyesinde
Bahçeli: Teröristlerin işe girdiği rapor formatına bağlandıktan sonra İBB Başkanı’nın görevinden alınması şarttır
Buldan: Çifte yenilgi aldığınız İstanbul halkları, büyük demokrasi ittifakı ile sizi tarihin çöplüğüne gönderecek
Erdoğan'ın açıkladığı istihdam desteğinin detayları belli oldu: Geri ödeme 24 ay sonra başlayacak
Merkez Bankası'nın 1 aylık uzlaşmalı vadeli döviz ihalesine teklif gelmedi
KESK: Kamu emekçilerinin yüzde 98,4’ü yoksullaştı
İsrail'de eşcinsel çiftler artık 'taşıyıcı anne' yoluyla çocuk sahibi olabilecek
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