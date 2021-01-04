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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Ocak 2021

04 Ocak 2021 19:09

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Ocak 2021

-Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, rektör atamasını protesto etti

-AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Hocamızın siyasi kimliğini eleştirenler, siyasi fanatizm içerisinde davranıyorlar

-CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Sahte diploma sarayın vitrinine yerleşmek için engel değil

-Alkollü içkilere yüzde 17 ÖTV zammı!

-Pınar Gültekin cinayeti davasında 'reddi hakim' talebi: Baba, 'Duruşma benim için bitmiştir' diyerek salonu terk etti

-'Cinci Hoca hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan iddianame düzenlendi

-HSK: Giyim, kuşam gibi nedenlerle hâkimlerin tarafsızlığına gölge düşürecek açıklamalar millet olma şiarımıza uygun olmayacak

-Google çalışanları sendika kurdu

-Akşener'den Erdoğan'a 'Sevgi Kılıç' çağrısı: O genç kızın gönlünü alın ve helallik isteyin

-Araç muayene ücretleri zamlandı

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