Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Nisan 2021

04 Nisan 2021 19:41
103 emekli amiralden 'Montrö' ve 'tarikattaki amiral' bildirisi
103 emekli amiralin 'Montrö' ve 'tarikattaki amiral' bildirisine soruşturma başlatıldı
Deniz Harp Okulu’nda eğitim alan "Deniz Aslanları” da bildiri yayımladı
"Emekli amiraller bildirisi" sonrası AKP, olağanüstü toplantı kararı aldı
MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz
Soylu’dan “bildiri” tepkisi: Kelimenin tam anlamıyla edepsizler, sabrımızı zorlamasınlar
Kılıçdaroğlu: Bu sahte gündemler tutmaz; Erdoğan yarattığın yıkım ile seni yüzleştireceğim
Akşener'den emekli amirallerin bildirisine ilişkin açıklama: İktidar partisinin üzerinde tepinme fırsatı doğmuştur
Karamollaoğlu'ndan 103 amiralin bildirisiyle ilgili açıklama: Meseleler tartışılırken meselenin özüne odaklanılmalıdır
İstanbul Yarı Maratonu'nda dünya rekoru kırıldı: 1.04.02'lik derece
Demirtaş'ın avukatı Karaman'dan Abdulkadir Selvi'ye: 'Kulis bilgisi' diyerek kıvırıyorsun; herkesi...
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