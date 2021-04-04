Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Nisan 2021

103 emekli amiralden 'Montrö' ve 'tarikattaki amiral' bildirisi

103 emekli amiralin 'Montrö' ve 'tarikattaki amiral' bildirisine soruşturma başlatıldı

Deniz Harp Okulu’nda eğitim alan "Deniz Aslanları” da bildiri yayımladı

"Emekli amiraller bildirisi" sonrası AKP, olağanüstü toplantı kararı aldı

MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz

Soylu’dan “bildiri” tepkisi: Kelimenin tam anlamıyla edepsizler, sabrımızı zorlamasınlar

Kılıçdaroğlu: Bu sahte gündemler tutmaz; Erdoğan yarattığın yıkım ile seni yüzleştireceğim

Akşener'den emekli amirallerin bildirisine ilişkin açıklama: İktidar partisinin üzerinde tepinme fırsatı doğmuştur

Karamollaoğlu'ndan 103 amiralin bildirisiyle ilgili açıklama: Meseleler tartışılırken meselenin özüne odaklanılmalıdır

İstanbul Yarı Maratonu'nda dünya rekoru kırıldı: 1.04.02'lik derece