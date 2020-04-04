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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Nisan 2020

04 Nisan 2020 18:27

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Nisan 2020

-Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı

-İBB: Koronavirüs vakaları sonrası İstanbul'da hafta içi dışarı çıkma oranı yüzde 16'ya indi

-İstanbul'da metrolara termal kamera yerleştirildi; ateşi olan yolcular alınmayacak

-Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda karantinada 15 bin 756 vatandaşımız var

-Koronavirüs'ü yenen 51 yaşındaki İlker Cumhur: Sigara içmemiş olmak çok önemliydi

-Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan Kızılay'a çağrı: Evine ekmek götürmekte bile zorlananlar maskeyi satın alacak parayı nereden bulacak; devreye girmelisiniz

-Dünya Sağlık Örgütü'nden Covid-19 uyarısı: Giderek daha fazla genç hastalığı ağır biçimde geçiriyor

-İstanbul'da vefat edenlerin cenazesi kaymakamlık izniyle memleketlerine gönderilecek

-İtalya Başbakanı Conte'nin yakın koruması Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

-Grup Yorum üyesi Helin Bölek'in cenaze törenine polis müdahalesi; çok sayıda kişi gözaltına alındı

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