Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Nisan 2020

-Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı

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-Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda karantinada 15 bin 756 vatandaşımız var

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-Dünya Sağlık Örgütü'nden Covid-19 uyarısı: Giderek daha fazla genç hastalığı ağır biçimde geçiriyor

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-İtalya Başbakanı Conte'nin yakın koruması Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

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