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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Mayıs 2021

04 Mayıs 2021 18:31

Bahçeli, MHP'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisini duyurdu

AKP'den Bahçeli'nin yeni anayasa önerisine ilişkin ilk açıklama: Bizim de yazım sürecimiz bitmek üzere

Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: İttifak, "Olacaksın" derse oluruz

İçişleri Bakanlığı’ndan İmamoğlu hakkında yazılı açıklama: Soruşturma değil, ön inceleme niteliğinde

İmamoğlu'ndan hakkındaki ön incelemenin ardından açıklama: Biz işimize bakalım

İçişleri Bakanlığı: 7 milyonun üzerinde kişiye çalışma izni muafiyet belgesi düzenlendi

Gri pasaport genelgesi: Tüm izin işlemleri Bakanlık tarafından yürütülecek

AİHM'den Filiz Kerestecioğlu kararı: İfade özgürlüğü ihlal edildi

Avrupa İlaç Kurumu, Çin aşısı SinoVac'ı gerçek zamanlı incelemeye aldı

Çay kazanını sokağa fırlatan 21 yıllık kahvehaneci: Cebimde 1 lira yok, torunum harçlık istedi veremedim

 

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