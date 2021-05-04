Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Mayıs 2021

04 Mayıs 2021 18:31
Bahçeli, MHP'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisini duyurdu
AKP'den Bahçeli'nin yeni anayasa önerisine ilişkin ilk açıklama: Bizim de yazım sürecimiz bitmek üzere
Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: İttifak, "Olacaksın" derse oluruz
İçişleri Bakanlığı’ndan İmamoğlu hakkında yazılı açıklama: Soruşturma değil, ön inceleme niteliğinde
İmamoğlu'ndan hakkındaki ön incelemenin ardından açıklama: Biz işimize bakalım
İçişleri Bakanlığı: 7 milyonun üzerinde kişiye çalışma izni muafiyet belgesi düzenlendi
Gri pasaport genelgesi: Tüm izin işlemleri Bakanlık tarafından yürütülecek
AİHM'den Filiz Kerestecioğlu kararı: İfade özgürlüğü ihlal edildi
Avrupa İlaç Kurumu, Çin aşısı SinoVac'ı gerçek zamanlı incelemeye aldı
Çay kazanını sokağa fırlatan 21 yıllık kahvehaneci: Cebimde 1 lira yok, torunum harçlık istedi veremedim
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