Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Mayıs 2020

65 yaş üstü ve 20 yaş altına kısmi sokağa çıkma izni verildi; kuaförler ve AVM'ler açılıyor, maske satışına izin verildi

Türkiye'de Koronavirüs | Toplam ölüm sayısı 3 bin 461'e, vaka sayısı 127 bin 659'a yükseldi

Dünyada Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 250 bini; 3 milyon 618 bini aştı

TTB Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Pala: Ön tanıya girmiş vaka sayısı 600 binin üzerinde

AB Komisyonu öncülüğünde düzenlenen etkinlikte Koronavirüs tedavi ve aşısı için 7.4 milyar Euro taahhütte bulunuldu

Davutoğlu: Darbe tehdidi varsa Erdoğan 45 gündür neden Ankara'da değil?

Ahmet Şık, HDP'den istifa etti

Savcılık talep etti, inceleme öne çekildi; MİT dosyasında gazetecilerin tutukluluğuna devam kararı

Anket: Bugün seçim olsa MHP barajı geçemiyor, AKP yüzde 34 oy alıyor

Haluk Levent, İbrahim Gökçek için Adalet Bakanlığı ile görüştü: Süren bir davaya müdahale edemeyeceklerini söylediler