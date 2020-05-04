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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Mayıs 2020

04 Mayıs 2020 19:36

65 yaş üstü ve 20 yaş altına kısmi sokağa çıkma izni verildi; kuaförler ve AVM'ler açılıyor, maske satışına izin verildi

Türkiye'de Koronavirüs | Toplam ölüm sayısı 3 bin 461'e, vaka sayısı 127 bin 659'a yükseldi

Dünyada Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 250 bini; 3 milyon 618 bini aştı

TTB Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Pala: Ön tanıya girmiş vaka sayısı 600 binin üzerinde

AB Komisyonu öncülüğünde düzenlenen etkinlikte Koronavirüs tedavi ve aşısı için 7.4 milyar Euro taahhütte bulunuldu

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Habertürk sunucusu Veyis Ateş'ten HDP açıklaması: Davet etmiyoruz, etmeyeceğiz de...

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