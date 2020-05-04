Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Mayıs 2020

04 Mayıs 2020 19:36
65 yaş üstü ve 20 yaş altına kısmi sokağa çıkma izni verildi; kuaförler ve AVM'ler açılıyor, maske satışına izin verildi
Türkiye'de Koronavirüs | Toplam ölüm sayısı 3 bin 461'e, vaka sayısı 127 bin 659'a yükseldi
Dünyada Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 250 bini; 3 milyon 618 bini aştı
TTB Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Pala: Ön tanıya girmiş vaka sayısı 600 binin üzerinde
AB Komisyonu öncülüğünde düzenlenen etkinlikte Koronavirüs tedavi ve aşısı için 7.4 milyar Euro taahhütte bulunuldu
Davutoğlu: Darbe tehdidi varsa Erdoğan 45 gündür neden Ankara'da değil?
Ahmet Şık, HDP'den istifa etti
Savcılık talep etti, inceleme öne çekildi; MİT dosyasında gazetecilerin tutukluluğuna devam kararı
Anket: Bugün seçim olsa MHP barajı geçemiyor, AKP yüzde 34 oy alıyor
Haluk Levent, İbrahim Gökçek için Adalet Bakanlığı ile görüştü: Süren bir davaya müdahale edemeyeceklerini söylediler
© Tüm hakları saklıdır.