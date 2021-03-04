Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Mart 2021

04 Mart 2021 19:01
Tatvan'da askeri helikopter düştü; 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
Erdoğan: Karşımızda kırk yamalı bohça misali oluşturulan ittifak şimdiden tel tel dökülmeye başladı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan New York'taki 'Stop Erdoğan' ilanı hakkında soruşturma
Davutoğlu ve Karamollaoğlu'dan Erdoğan'ın 'yeni anayasa' çağrısına yanıt: Uygulamada anayasayı tanımadığınızı söylüyorsunuz
HDP: Fezlekeler büyük bir hukuki kepazelik
Mahkeme kararıyla İYİ Parti’ye dönen Ümit Özdağ istifa etti
Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması: Temel hakem millettir, başarılar diliyorum
Avukat Mert Yaşar'ın tutuklamaya itirazı reddedildi
Yargıtay, darbe girişimi davasında 25 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapsi onadı
İstanbul’da toplu taşımadaki yaş sınırlaması kalktı
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