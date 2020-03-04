T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Mart 2020

04 Mart 2020 20:19

-MSB: Bahar Kalkanı Harekâtı'nda 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı

-Erdoğan: İnanarak, "Şehitler tepesi boş kalmayacak" demeye devam edeceğim

-Esad'dan Erdoğan-Putin zirvesine saatler kala açıklama:Türklere soruyorum, Suriye ile sorununuz nedir?

-Rusya'dan İdlib iddiası: Türkiye uluslararası hukuku ihlâl edip bölgeye asker yığıyor

-Yunan güvenlik güçleri sınırda ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı

-Avrupa Birliği'nden Erdoğan'a: Sınırda yaşananlar kabul edilmez

-“Şehide kelle diyen şerefsizdir” diyen CHP'li Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı

-TBMM Genel Kurulu'nda yumruklu kavga; AKP'li ve CHP'li vekiller birbirine girdi

-İran'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi; üst düzey hükümet yetkililerinin ülke dışına çıkmaları yasaklandı

-İtalya'da tüm okullar Koronavirüs nedeniyle tatil edildi

 

ETİKETLER

t24bir bakışta bugüngündem özet

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Nisan 2020

A Haber muhabirinin Sağlık Bakanı Koca'ya içinde yorum olan sorusu gündem oldu: Türkiye'yi karalayan medyalar...

Eğitim uçağı arıza nedeniyle otoyola iniş yapmak zorunda kaldı; işte o anlar

Elazığ'da tur otobüsüyle huzur evi sakinlerine konser

"Vatandaşları mağdur eden siyasi bir rekabet var; maske bulunmuyor, eş güdüm yok, ihtiyaçlar fazla"

Ali Babacan T24'te: Yazıktır; Türkiye akıl dışı bir yönetimin bedelini ödüyor, bir çıkmaza gidiyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Savaşlar Koronavirüs şartlarında da devam ediyor...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Soylu istifa ederek Erdoğan'ın gücünü tartışmaya...

Mey İçki CEO'su Levent Kömür: 6 milyon şişe kolonya üretecek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

TRT'nin 'Tutunamayanlar' dizisi isim değiştirdi...

Fatih Altaylı, HaberTürk'te yeni bir 'canlı yayın kazası'na karşı Ortaylı...

FOX Ana Haber bugün yayınlanacak mı?...

İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağına...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Savaşlar Koronavirüs şartlarında da devam ediyor...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Soylu istifa ederek Erdoğan'ın gücünü tartışmaya...

Mey İçki CEO'su Levent Kömür: 6 milyon şişe kolonya üretecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24