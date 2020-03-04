Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Mart 2020

04 Mart 2020 20:19
-MSB: Bahar Kalkanı Harekâtı'nda 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı
-Erdoğan: İnanarak, "Şehitler tepesi boş kalmayacak" demeye devam edeceğim
-Esad'dan Erdoğan-Putin zirvesine saatler kala açıklama:Türklere soruyorum, Suriye ile sorununuz nedir?
-Rusya'dan İdlib iddiası: Türkiye uluslararası hukuku ihlâl edip bölgeye asker yığıyor
-Yunan güvenlik güçleri sınırda ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı
-Avrupa Birliği'nden Erdoğan'a: Sınırda yaşananlar kabul edilmez
-“Şehide kelle diyen şerefsizdir” diyen CHP'li Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı
-TBMM Genel Kurulu'nda yumruklu kavga; AKP'li ve CHP'li vekiller birbirine girdi
-İran'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi; üst düzey hükümet yetkililerinin ülke dışına çıkmaları yasaklandı
-İtalya'da tüm okullar Koronavirüs nedeniyle tatil edildi
ETİKETLERt24bir bakışta bugüngündem özet
© Tüm hakları saklıdır.