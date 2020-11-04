Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Kasım 2020

04 Kasım 2020 18:44
Arama kurtarma faaliyetleri sona erdi; İzmir depreminde yaşamını yitirenlerin sayısı 114'e yükseldi
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Riskli binalarda oturmayın
Ayda’nın babası Uğur Gezgin konuştu: Oturduğumuz binada çimento kullanmamışlar!
Bakanlıktan 81 ile yeni genelge: Kahvehane, kuaför ve benzeri yerler 22.00'dan sonra kapanacak
İstanbul'da Koronavirüs önlemleri: 60 yaş ve üstü, hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar evden çalışacak
TL’nin reel değeri dibi gördü
Fransa, Ülkü Ocakları'nın ülkedeki faaliyetlerini yasakladı
Boşanma aşamasındaki erkek tarafından öldürülen aynı aileden üç kadın yan yana defnedildi
Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve TikTok’a 10’ar milyon lira ceza kesildi
CNN: Trump'ın sık sık hedef aldığı 4 kadın Kongre üyesi yeniden seçiliyor
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