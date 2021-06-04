Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Haziran 2021

Sağlık Bakanı: Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı

Fethullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi'ne bu hafta sonu öğrencilerin girişi yasaklandı

DEVA Partisi İstanbul İl Yönetimi görevden alındı

'10 bin dolar alan siyasetçi' tartışması | CHP Sözcüsü: Ya atama bakan ya da Meclis başkanı istifa edecek

Soylu'nun 'es geçtiği' belge; İstanbul Koruma Komisyonu Ocak 2015'te Sedat Peker'e koruma verilmesini oy birliği ile reddetmiş

YÖK Başkanı Saraç: Üniversiteler, milletin kızlarını emanet ettiği kurumlardır

Erdoğan: Esnafımızı, çiftçimizi, sanatçımızı da asla ihmal etmedik, etmiyoruz

Hasan Saltık son yolcuğuna uğurlandı

Babacan'dan ABD ile görüşme tepkisi: Hicap duyuyorum, ülkemin Cumhurbaşkanı nasıl olur da beş ay telefon kuyruğunda bekler?