Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Haziran 2021

04 Haziran 2021 19:47
Sağlık Bakanı: Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı
Fethullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı
Boğaziçi Üniversitesi'ne bu hafta sonu öğrencilerin girişi yasaklandı
DEVA Partisi İstanbul İl Yönetimi görevden alındı
'10 bin dolar alan siyasetçi' tartışması | CHP Sözcüsü: Ya atama bakan ya da Meclis başkanı istifa edecek
Soylu'nun 'es geçtiği' belge; İstanbul Koruma Komisyonu Ocak 2015'te Sedat Peker'e koruma verilmesini oy birliği ile reddetmiş
YÖK Başkanı Saraç: Üniversiteler, milletin kızlarını emanet ettiği kurumlardır
Erdoğan: Esnafımızı, çiftçimizi, sanatçımızı da asla ihmal etmedik, etmiyoruz
Hasan Saltık son yolcuğuna uğurlandı
Babacan'dan ABD ile görüşme tepkisi: Hicap duyuyorum, ülkemin Cumhurbaşkanı nasıl olur da beş ay telefon kuyruğunda bekler?
© Tüm hakları saklıdır.