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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Haziran 2020

04 Haziran 2020 18:58

CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü

Erdoğan ve Sarraj'dan ortak açıklama: NATO'ya kadar tüm uluslararası platformlarda birlikte hareket edeceğiz

Ulaştırma Bakanı: Haziran'da kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferleri başlatmayı planlıyoruz

Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine tepki: Millet iradesinin yok sayılmasıdır

Milletvekilliği düşürülen Güven: CHP'li bir milletvekilli de var ama bu kararda CHP'nin de sorumluluğu var

Milletvekilliği düşürülen Berberoğlu: Kalan 18 aylık cezamı yatmak üzere teslim olacağım

Mardin Valisi'nin AKP'de siyaset yapan kızı, Aksaray Gülağaç'a kaymakam olarak atanmış

ABD'de George Floyd Protestoları: Bazı şehirlerde eylemlere katılım azaldı

Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti, Trablus'un kontrolünü tamamıyla sağladığını duyurdu

İETT: Araçlara maskesiz binilmeyecek

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