Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Haziran 2020

04 Haziran 2020 18:58
CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü
Erdoğan ve Sarraj'dan ortak açıklama: NATO'ya kadar tüm uluslararası platformlarda birlikte hareket edeceğiz
Ulaştırma Bakanı: Haziran'da kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferleri başlatmayı planlıyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine tepki: Millet iradesinin yok sayılmasıdır
Milletvekilliği düşürülen Güven: CHP'li bir milletvekilli de var ama bu kararda CHP'nin de sorumluluğu var
Milletvekilliği düşürülen Berberoğlu: Kalan 18 aylık cezamı yatmak üzere teslim olacağım
Mardin Valisi'nin AKP'de siyaset yapan kızı, Aksaray Gülağaç'a kaymakam olarak atanmış
ABD'de George Floyd Protestoları: Bazı şehirlerde eylemlere katılım azaldı
Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti, Trablus'un kontrolünü tamamıyla sağladığını duyurdu
İETT: Araçlara maskesiz binilmeyecek
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