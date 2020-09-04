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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Eylül 2020

04 Eylül 2020 18:43

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Eylül 2020

-NYT: Trump seçimleri yeniden kazanırsa ABD'yi NATO'dan çekebilir

-NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Atina ile Ankara arasında teknik görüşme yapıldı, henüz bir anlaşma sağlanamadı

-Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Önkoşulsuz diyalog görüşmesini Atina kabul etmedi, diyalogdan yana olmadığını gösterdi

-Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel: Türkiye için sopa ve havuç yaklaşımı belirleyeceğiz

-Meclis Başkanı Şentop: Belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim

-Halit Ayar cinayeti davasında sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

-Ankara Barosu Başkanı: Aytaç Ünsal'la görüştük, ölüm orucunu sonlandırma kararı aldı

-Erdoğan: Türkiye'nin önündeki ilk seçim 2023 yılında

-The Lancet: Rusya'nın Koronavirüs aşısında ilk aşama sonuçları olumlu

-Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın Koronavirüs aşısı beklemiyoruz

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