04 Eylül 2020 18:43
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Eylül 2020
-NYT: Trump seçimleri yeniden kazanırsa ABD'yi NATO'dan çekebilir
-NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Atina ile Ankara arasında teknik görüşme yapıldı, henüz bir anlaşma sağlanamadı
-Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Önkoşulsuz diyalog görüşmesini Atina kabul etmedi, diyalogdan yana olmadığını gösterdi
-Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel: Türkiye için sopa ve havuç yaklaşımı belirleyeceğiz
-Meclis Başkanı Şentop: Belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim
-Halit Ayar cinayeti davasında sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
-Ankara Barosu Başkanı: Aytaç Ünsal'la görüştük, ölüm orucunu sonlandırma kararı aldı
-Erdoğan: Türkiye'nin önündeki ilk seçim 2023 yılında
-The Lancet: Rusya'nın Koronavirüs aşısında ilk aşama sonuçları olumlu
-Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın Koronavirüs aşısı beklemiyoruz
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