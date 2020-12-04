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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Aralık 2020

04 Aralık 2020 18:36

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını yaptı: İkinci toplantı 15 Aralık'ta

Erdoğan: Aşı olma konusunda sıkıntım yok

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