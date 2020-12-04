Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Aralık 2020

04 Aralık 2020 18:36
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını yaptı: İkinci toplantı 15 Aralık'ta
Erdoğan: Aşı olma konusunda sıkıntım yok
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Kara: Aşı en erken 25 Aralık'ta yapılmaya başlanır
Diyanet'ten cuma namazı açıklaması: Hasta ve temaslı olanların cemaate katılmamaları dinen zorunlu
CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanından ortak açıklama: Vefat sayıları açıklanandan 2-3 kat fazla
Kılıçdaroğlu T24’te: İktidar HDP'yi parçalama arayışında; ‘İmralı'yı ikna edebilir miyiz’ diye bilgiler geldi
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı: Türkiye ile AB arasındaki kedi-fare oyunu sona ermeli
Bahçeli: Orduya 'satılmış' diyeni konuşan yok, ancak RTÜK'e saldıran pek çok
Bakan Ersoy açıkladı: Sanatçılara 1000 lira destek verilecek
Cinsel saldırı suçundan tutuklanan CHP'li yönetici hakkında 24 yıla kadar hapis istendi
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