Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Ağustos 2020

04 Ağustos 2020 19:37
Bahçeli: Sayın Akşener’in evine dönmesi doğru ve tutarlı olacaktır
Londra'da TL'nin gecelik faizi yüzde 294'e fırladı
Metropoll Araştırma: Halkın başkanlık sistemine desteği temmuz 2019'dan temmuz 2020'ye kadar arttı
Almanya, Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla için kaldırdı
Bakanlık Koronavirüs tedavi rehberini güncelledi: Ayakta tedavi uygulanan hastalara ilaç verilebilecek
Ankara'da zorunlu olmayan yatışlar ertelendi, Covid-19 hastalarına ayrılan yatak sayısı artırıldı!
AFAD: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
Ağustos ayında ev kiralarına en fazla yüzde 11.51 oranında zam yapılabilecek
TFF''den Galatasaray'a 429, Fenerbahçe'ye 154, Beşiktaş'a 259 milyon lira harcama limiti
Ünlü isimlere "Koronavirüs'e karşı korur" diyerek tanıttıkları ürün sebebiyle 104'er bin lira ceza!
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