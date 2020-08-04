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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Ağustos 2020

04 Ağustos 2020 19:37

Bahçeli: Sayın Akşener’in evine dönmesi doğru ve tutarlı olacaktır

Londra'da TL'nin gecelik faizi yüzde 294'e fırladı

Metropoll Araştırma: Halkın başkanlık sistemine desteği temmuz 2019'dan temmuz 2020'ye kadar arttı

Almanya, Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla için kaldırdı

Bakanlık Koronavirüs tedavi rehberini güncelledi: Ayakta tedavi uygulanan hastalara ilaç verilebilecek

Ankara'da zorunlu olmayan yatışlar ertelendi, Covid-19 hastalarına ayrılan yatak sayısı artırıldı!

AFAD: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Ağustos ayında ev kiralarına en fazla yüzde 11.51 oranında zam yapılabilecek

TFF''den Galatasaray'a 429, Fenerbahçe'ye 154, Beşiktaş'a 259 milyon lira harcama limiti

Ünlü isimlere "Koronavirüs'e karşı korur" diyerek tanıttıkları ürün sebebiyle 104'er bin lira ceza!

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