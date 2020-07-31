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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Temmuz 2020

31 Temmuz 2020 18:40

Ali Erbaş kılıcı çok sevdi; bayram namazında da minbere kılıçla çıktı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Covid-19 tanısı için yeni bir sistem geliştirildi

Koronavirüs: Euro Bölgesi'nde ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 12,1'le rekor düzeyde küçüldü

Prof. Dr. Ateş Kara: Yoğun bakım hasta sayısının artık neden verilmediğini kesin net olarak bilmiyorum

"Düzenleme yapılana kadar Twitter'ı askıya alıyorum" diyen Devlet Bahçeli'den 30 gün sonra ilk tweet

ÇHD'den ölüm orucundaki tutuklu avukatlara ilişkin açıklama: Refakatçi talepleri kabul edilmiyor

AKP'nin dava açmaya hazırlandığı Dilipak: Biyografime yazacak bir hatıra daha çıktı!

NASA, Salda Gölü'yle Mars'taki Jezero Krateri arasında coğrafi benzerlikler olduğunu belirtti

Britanya'da vaka sayılarının artmasının ardından normalleşmenin bir sonraki adımı ertelendi

236 ayrı suçtan aranan, 101 yıl kesinleşmiş cezası olan cezaevi firarisi yakalandı

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