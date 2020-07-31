Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Temmuz 2020

31 Temmuz 2020 18:40
Ali Erbaş kılıcı çok sevdi; bayram namazında da minbere kılıçla çıktı!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Covid-19 tanısı için yeni bir sistem geliştirildi
Koronavirüs: Euro Bölgesi'nde ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 12,1'le rekor düzeyde küçüldü
Prof. Dr. Ateş Kara: Yoğun bakım hasta sayısının artık neden verilmediğini kesin net olarak bilmiyorum
"Düzenleme yapılana kadar Twitter'ı askıya alıyorum" diyen Devlet Bahçeli'den 30 gün sonra ilk tweet
ÇHD'den ölüm orucundaki tutuklu avukatlara ilişkin açıklama: Refakatçi talepleri kabul edilmiyor
AKP'nin dava açmaya hazırlandığı Dilipak: Biyografime yazacak bir hatıra daha çıktı!
NASA, Salda Gölü'yle Mars'taki Jezero Krateri arasında coğrafi benzerlikler olduğunu belirtti
Britanya'da vaka sayılarının artmasının ardından normalleşmenin bir sonraki adımı ertelendi
236 ayrı suçtan aranan, 101 yıl kesinleşmiş cezası olan cezaevi firarisi yakalandı
© Tüm hakları saklıdır.