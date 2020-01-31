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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ocak 2020

31 Ocak 2020 19:51

 - Sağlık Bakanı Koca: 11 bin kişi tarandı, Türkiye'ye giriş yapan şüpheli vaka yok

- Fransız Pasteur Enstitüsü: Koronavirüs aşısı 20 ayda tamamlanabilir

- Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na bağış yapan Başkentgaz’dan açıklama: Bağış, hukuki ve vicdani açıdan uygundur

- CHP'nin ABD Temsilcisi: Ensar'ın TÜRKEN Vakfı'na yaptığını öne sürdüğü 8 milyon dolarlık bağış kayıtlarda yok

- HDP: Kızılay Başkanı ve Kızılay'ı payanda olarak kullananlar derhal istifa etmeli ve hesap vermeli

- Kılıçdaroğlu'ndan 6,8 büyüklüğünde deprem yaşayan Elazığ'a ziyaret

- MASAK, bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşları hakkında inceleme başlattı

- Ocak ayında 40 gazeteci 200 yıl 5 ay hapis talebiyle yargılandı

- Boğaziçi'ndeki 'harekât protestosu' davasında karar: 27 öğrenciye hapis cezası, 3 öğrenciye beraat

- Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 23 Şubat’ta

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