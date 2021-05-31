Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Mayıs 2021

Erkam Yıldırım’ın Venezuela'ya gittiği dönemin gümrük kayıtlarında test kiti de maske de yok

Reuters'a konuşan üst düzey yetkili: Kafelerin açılması planlanıyor, açık alanda maskesiz hayat yakın

TÜBİTAK Başkanı: Her şey planlandığı gibi giderse kasımda yerli VLP aşısı kullanımda

TÜİK açıkladı: Türkiye, 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü

Türkiye ve Yunanistan aşı sertifikası konusunda anlaşmaya vardı

Çavuşoğlu: Biden, Erdoğan'a 'Yakın çalışma arzumuz var' dedi

Kılıçdaroğlu: 3 esnaftan 2'si hibeden yararlanamıyor

CHP, HKP, Ankara Barosu ve İzmir Barosu'ndan Atatürk'e atfen "zalim ve kâfir" diyen imam hakkında suç duyurusu

Taksim'de Gezi eylemlerini anma etkinliği kaymakamlık tarafından yasaklandı

İmamoğlu: KİPTAŞ, yönetim kurulu kararı alıyor, bir uyanık da bir gün sonra arsayı satın alıyor