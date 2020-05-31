T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Mayıs 2020

31 Mayıs 2020 19:09

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Mayıs 2020

-Gezi'nin 7. yılında Gezi Park'ı ve çevresi, sokağa çıkma yasağına rağmen polis bariyerleriyle kapatıldı

-ABD'de 'George Floyd' protestoları: 25 kentte sokağa çıkma yasağı kararı alındı

-George Floyd’un kardeşi: Trump bana konuşma fırsatı vermedi

-Erdoğan, "Kendini bilmezler fethi işgal diye tanımlıyor" dedi; Turizm Bakanı Ersoy’un ‘işgal’ sözü gündem oldu

-Eyüp'te evinin önüne çıkan gence polis şiddeti

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dilek hemşirenin durumu ciddi ama kalbi çalışıyor

-Koronavirüs nedeniyle ertelenen terhisler bugün başladı

-Cumhuriyet gazetesine 'Fahrettin Altun'un evine ilişkin haberleri' nedeniyle birinci sayfadan üç ayrı 'tekzip' yayınlama cezası verildi

-Türkiye’nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba 72 yaşında hayata veda etti.

-Adalet Ağaoğlu: Bu kadar uzun yaşamayı istemezdim, dünyanın bu halini görmeseydim...

ETİKETLER

bir bakıştagündemne olduhaberlergünün gelişmelerikoronavirüssalgın

Diğer Videolar

Eski AKP Milletvekili Selçuk Özdağ: MİT müsteşarı niçin başbakanı aramadı?

Japon aksanlı Arapça sosyal medyanın gündeminde

Ata Demirer'in menemeni mi, Vedat Milor'un menemeni mi?

Polisin, 3 haftalık bebeğin hayatını kurtardığı anlar...

Melih Gökçek'ten '15 Temmuz' paylaşımı: Oğluma çok tehlikeli canlı yayına gitme dedim; 'bugün şehit olma günü' yanıtını verdi

İlahiyatçı Prof. Ali Köse: Benim kanaatim 15 Temmuz'dan gerekli dersin alınmadığı; Bir FETÖ gitti bin FETÖ geliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Bir gazeteci tutuklandı, birçok gazeteci iktidarı protesto için ayağa kalktı...

İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Ayasofya kararı, dinin siyasete alet edilmesidir, çaresizlik...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çim biçme makinesi alacak para bulamayan belediye başkanı tırpanı eline...

Survivor'da duygusal anlar; babası, Cemal Can'ın dizindeki yaraları öptü...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İBB’nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu hakkında savcılığa suç...

İBB, AKP döneminden kalan alacağı için haciz yollayan şirkete ödeme...

Anayasa Mahkemesi, ilk kez AİHM kararını tanımayan bir karara imza...

Erdoğan: Ayasofya'yı yanlış bir kararla da olsa müzeye biz çevirmiştik,...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Bir gazeteci tutuklandı, birçok gazeteci iktidarı protesto için ayağa kalktı...

İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Ayasofya kararı, dinin siyasete alet edilmesidir, çaresizlik...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çim biçme makinesi alacak para bulamayan belediye başkanı tırpanı eline...

Survivor'da duygusal anlar; babası, Cemal Can'ın dizindeki yaraları öptü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24