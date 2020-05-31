Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Mayıs 2020

-Gezi'nin 7. yılında Gezi Park'ı ve çevresi, sokağa çıkma yasağına rağmen polis bariyerleriyle kapatıldı

-ABD'de 'George Floyd' protestoları: 25 kentte sokağa çıkma yasağı kararı alındı

-George Floyd’un kardeşi: Trump bana konuşma fırsatı vermedi

-Erdoğan, "Kendini bilmezler fethi işgal diye tanımlıyor" dedi; Turizm Bakanı Ersoy’un ‘işgal’ sözü gündem oldu

-Eyüp'te evinin önüne çıkan gence polis şiddeti

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dilek hemşirenin durumu ciddi ama kalbi çalışıyor

-Koronavirüs nedeniyle ertelenen terhisler bugün başladı

-Cumhuriyet gazetesine 'Fahrettin Altun'un evine ilişkin haberleri' nedeniyle birinci sayfadan üç ayrı 'tekzip' yayınlama cezası verildi

-Türkiye’nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba 72 yaşında hayata veda etti.

-Adalet Ağaoğlu: Bu kadar uzun yaşamayı istemezdim, dünyanın bu halini görmeseydim...