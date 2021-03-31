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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Mart 2021

31 Mart 2021 18:02

AYM, HDP'nin "kapatma" iddianamesini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti

Bahçeli: Anayasa Mahkemesi'nin HDP iddianamesini iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür

Gergerlioğlu: 2-3 gün içinde cezaevine girebilirim

AKP'li Ünal’dan Ayvatoğlu açıklaması: Gereken değerlendirmeyi kendi içimizde yapacağız

Babacan'dan parlamenter sistem açıklaması: Genel başkanlar çalışma teklifimi kabul etti, yakında trafik başlar

Bakan Pekcan duyurdu: Ciro kaybı desteklerinde başvuru süresi uzatıldı

Barış Atay'dan Bakan Koca'ya: Babam ve annemin aşı sırası geldi, randevularını aldılar; aşı yok

Dışişleri'nden ABD'nin hazırladığı 2020 Türkiye İnsan Hakları Raporu'na tepki

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Madem gerçek milliyetçi, HDP’yle ittifakı bitirdiğini, zilletin batağından derhal çıkacağını duyurmalı

Nagehan Alçı'ya hâkim Hakkı Yalçınkaya'ya "hakaret ettiği" gerekçesiyle para cezası verildi

 

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