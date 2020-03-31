Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Mart 2020

İçişleri Bakanlığı'dan 'belediyeler yardım toplayamaz'

genelgesi; banka hesapları bloke edildi

İnfaz indirimi teklifi: 90 bin hükümlü yararlanacak;

cinsel şiddet, uyuşturucu, terör suçları kapsam dışı

Dünya Sağlık Örgütü: Asya ve Pasifik'de salgın durmadı;

ülkeler büyük ölçekte yayılmalara hazır olmalı

Koronavirüs'te bugün ne oldu?

Vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı

Türk Tabipleri Birliği anketi:

Hastayken dahi çalışmak zorunda kalıyorlar

Davutoğlu: Devletler vatandaşına para aktarırken

bizde vatandaştan para toplanıyor; bir terslik yok mu?

Başak Demirtaş'tan, Cumhurbaşkanlığı'nın "Özellikle

kronik hastalığı olanlar evde kalmalı" mailine yanıt

Fenerbahçe'den Koronavirüs açıklaması:

65 kişiye yapılan testlerin sonucu negatif

Dünya Bankası: Koronavirüs sadece Asya'da

25-35 milyon kişiyi yoksulluğa mahkûm edecek

Video konferans uygulaması Zoom'un

değeri 42 milyar dolara yükseldi