Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Mart 2020

31 Mart 2020 19:50
İçişleri Bakanlığı'dan 'belediyeler yardım toplayamaz'
genelgesi; banka hesapları bloke edildi
İnfaz indirimi teklifi: 90 bin hükümlü yararlanacak;
cinsel şiddet, uyuşturucu, terör suçları kapsam dışı
Dünya Sağlık Örgütü: Asya ve Pasifik'de salgın durmadı;
ülkeler büyük ölçekte yayılmalara hazır olmalı
Koronavirüs'te bugün ne oldu?
Vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı
Türk Tabipleri Birliği anketi:
Hastayken dahi çalışmak zorunda kalıyorlar
Davutoğlu: Devletler vatandaşına para aktarırken
bizde vatandaştan para toplanıyor; bir terslik yok mu?
Başak Demirtaş'tan, Cumhurbaşkanlığı'nın "Özellikle
kronik hastalığı olanlar evde kalmalı" mailine yanıt
Fenerbahçe'den Koronavirüs açıklaması:
65 kişiye yapılan testlerin sonucu negatif
Dünya Bankası: Koronavirüs sadece Asya'da
25-35 milyon kişiyi yoksulluğa mahkûm edecek
Video konferans uygulaması Zoom'un
değeri 42 milyar dolara yükseldi
© Tüm hakları saklıdır.