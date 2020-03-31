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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Mart 2020

31 Mart 2020 19:50

İçişleri Bakanlığı'dan 'belediyeler yardım toplayamaz'
genelgesi; banka hesapları bloke edildi

İnfaz indirimi teklifi: 90 bin hükümlü yararlanacak;
cinsel şiddet, uyuşturucu, terör suçları kapsam dışı

Dünya Sağlık Örgütü: Asya ve Pasifik'de salgın durmadı;
ülkeler büyük ölçekte yayılmalara hazır olmalı

Koronavirüs'te bugün ne oldu?
Vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı

Türk Tabipleri Birliği anketi:
Hastayken dahi çalışmak zorunda kalıyorlar

Davutoğlu: Devletler vatandaşına para aktarırken
bizde vatandaştan para toplanıyor; bir terslik yok mu?

Başak Demirtaş'tan, Cumhurbaşkanlığı'nın "Özellikle
kronik hastalığı olanlar evde kalmalı" mailine yanıt

Fenerbahçe'den Koronavirüs açıklaması:
65 kişiye yapılan testlerin sonucu negatif

Dünya Bankası: Koronavirüs sadece Asya'da
25-35 milyon kişiyi yoksulluğa mahkûm edecek

Video konferans uygulaması Zoom'un
değeri 42 milyar dolara yükseldi

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