Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ekim 2020

31 Ekim 2020 17:57
İzmir'de deprem | Artçı sarsıntılar sürüyor; hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi, 885 kişi yaralandı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: 180 civarında vatandaşımız enkaz altında
Kandilli Rasathanesi: Artçıların 15 gün kadar sürmesi bekleniyor
Depremin vurduğu İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi
AFAD: Depremzedeler için gıda kolisi ve battaniyeye ihtiyaç var
Süleyman Soylu Koronavirüs'e yakalandı
Erdoğan: 2023'e kadar ekonomide bambaşka bir Türkiye'yi hizmetinize sunacağız
Kılıçdaroğlu İzmir'de: Deprem için merkezle yerel arasında çok güçlü bir iletişim kurulmalı
Deprem provokasyonu yaptığı gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı
Beyaz perdenin ilk James Bond'u Sean Connery, 90 yaşında hayatını kaybetti
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