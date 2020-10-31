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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ekim 2020

31 Ekim 2020 17:57

İzmir'de deprem | Artçı sarsıntılar sürüyor; hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi, 885 kişi yaralandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: 180 civarında vatandaşımız enkaz altında

Kandilli Rasathanesi: Artçıların 15 gün kadar sürmesi bekleniyor

Depremin vurduğu İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi

AFAD: Depremzedeler için gıda kolisi ve battaniyeye ihtiyaç var

Süleyman Soylu Koronavirüs'e yakalandı

Erdoğan: 2023'e kadar ekonomide bambaşka bir Türkiye'yi hizmetinize sunacağız

Kılıçdaroğlu İzmir'de: Deprem için merkezle yerel arasında çok güçlü bir iletişim kurulmalı

Deprem provokasyonu yaptığı gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı

Beyaz perdenin ilk James Bond'u Sean Connery, 90 yaşında hayatını kaybetti

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