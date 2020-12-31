Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Aralık 2020

31 Aralık 2020 18:28
Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bu yıl içinde huzur, refah ve istikrar mumla aranmıştır
Melih Gökçek'e Halfeti’ye meydan yapımı ihalesi hakkında suç duyurusu
Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Reformları milletimizin takdirine sunacağız
Medya Ombudsmanı Bildirici: Katilin iddiasını aynen habere aktarmak affedilir bir gazetecilik hatası değil
İran: Aldığımız istihbarata göre ABD, savaş için bahane üretmeye çalışıyor
Boris Johnson'dan Brexit açıklaması: Britanya'nın kaderi artık kendi elimizde
İmamoğlu duyurdu: Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı 1 Ocak'ta açılıyor
OHAL Komisyonu 126 bin 630 başvurudan 99 bin 140’ını reddetti
Sağlık çalışanlarının toplu taşımadan ücretsiz yararlanma süresi uzatıldı
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