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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Aralık 2020

31 Aralık 2020 18:28

Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bu yıl içinde huzur, refah ve istikrar mumla aranmıştır

Melih Gökçek'e Halfeti’ye meydan yapımı ihalesi hakkında suç duyurusu

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Reformları milletimizin takdirine sunacağız

Medya Ombudsmanı Bildirici: Katilin iddiasını aynen habere aktarmak affedilir bir gazetecilik hatası değil

İran: Aldığımız istihbarata göre ABD, savaş için bahane üretmeye çalışıyor

Boris Johnson'dan Brexit açıklaması: Britanya'nın kaderi artık kendi elimizde

İmamoğlu duyurdu: Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı 1 Ocak'ta açılıyor

OHAL Komisyonu 126 bin 630 başvurudan 99 bin 140’ını reddetti

Sağlık çalışanlarının toplu taşımadan ücretsiz yararlanma süresi uzatıldı

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