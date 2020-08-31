31 Ağustos 2020 19:16
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ağustos 2020
-İçişleri: Musa Orhan, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildi
-Erdoğan: Dere yataklarını ıslah edeceğiz; yıkımsa yıkım, inşa ise inşa, ihya ise ihya
-RTÜK: Akit TV'nin "Devletin zirvesi Anırkabir’de" KJ metnine ilişkin inceleme başlatıldı
-Saldırıya uğrayan TİP Milletvekili Barış Atay: Bu olayın faili beni hedef gösteren Süleyman Soylu'dur
-Meclis Başkanı Şentop'tan 'Barış Atay' tepkisi: Bir milletvekiline yönelik yapılan fiziki saldırı tasvip edilemez
-AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz çağrısı: Gerilimi artıracak tek taraflı adımlardan kaçınılmalı
-Koronavirüs: AB, Türkiye'yi artan vakalar nedeniyle 'riskli ülkeler' listesinden çıkarmadı
-Eğitim Sen, Koronavirüs vakası görülen okul sayısının 307'ye yükseldiğini açıkladı
-Kişi başına milli gelir 9 bin doların altına indi; Türkiye dünyada 70'inci sırada
-Oyuncu Mehtap Anıl 80 yaşında hayatını kaybetti
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