Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ağustos 2020

-İçişleri: Musa Orhan, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildi

-Erdoğan: Dere yataklarını ıslah edeceğiz; yıkımsa yıkım, inşa ise inşa, ihya ise ihya

-RTÜK: Akit TV'nin "Devletin zirvesi Anırkabir’de" KJ metnine ilişkin inceleme başlatıldı

-Saldırıya uğrayan TİP Milletvekili Barış Atay: Bu olayın faili beni hedef gösteren Süleyman Soylu'dur

-Meclis Başkanı Şentop'tan 'Barış Atay' tepkisi: Bir milletvekiline yönelik yapılan fiziki saldırı tasvip edilemez

-AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz çağrısı: Gerilimi artıracak tek taraflı adımlardan kaçınılmalı

-Koronavirüs: AB, Türkiye'yi artan vakalar nedeniyle 'riskli ülkeler' listesinden çıkarmadı

-Eğitim Sen, Koronavirüs vakası görülen okul sayısının 307'ye yükseldiğini açıkladı

-Kişi başına milli gelir 9 bin doların altına indi; Türkiye dünyada 70'inci sırada

-Oyuncu Mehtap Anıl 80 yaşında hayatını kaybetti