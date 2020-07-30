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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Temmuz 2020

30 Temmuz 2020 18:59

EGM: Dönmez'e 'kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnme' suçundan adli işlem yapıldı

Hatay Barosu Başkanı Dönmez: İl Emniyet Müdürü görevden alınmalı, polisler görevden alınıp tutuklanmalı

ABD Başkanı Donald Trump, genel seçimlerin ertelenmesini önerdi

Bakan Koca'dan 81 ilin sağlık müdürüne bayram uyarısı: Kalabalıklar oluşmamalı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda 130 bin aileye et dağıtacak

Muharrem İnce’den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusu

BOTAŞ açıkladı: Doğalgaz fiyatları, tüm abone grupları için “sabit” tutuldu

Almanya’da solunum cihazına bağlanlanların ‘ölüm oranı’ daha yüksek çıktı!

İzmir, Çanakkale ve Amanoslar'da orman yangını

FIFA Başkanı Infantino hakkında soruşturma başlatıldı

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