Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Ocak 2022

30 Ocak 2022 16:40
Erdoğan: Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin
Kılıçdaroğlu: Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin; o daha çok küçük
CHP'den o görüntülere: Çocukları kirli siyasetinize alet etmeyin, onları bölmeyin; kınıyoruz
İmamoğlu: Devleti yönetenler, masum bir çocuğa söyletilmiş “hain” ifadesine gülüyor, memleketimde bu şovun yapılmasını kınıyorum
İddia: AKP kulislerinde dört bakanın daha “görevden alınacağı” konuşuluyor
İmamoğlu'ndan MOBESE görüntüleri açıklaması: Bu olay, Adalet Bakanı'nın kellesini aldı
İyi Partili Ağıralioğlu: Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan?
İstanbul Havalimanı'nın CEO'su Samsunlu: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Olası bir Rus işgalinde Ukrayna'ya birlik gönderme planımız yok
CHP’li Başarır: Atanamayan genç bir öğretmen yaşamına son verdi, bu adaletsiz düzeni yaratanlara yazıklar olsun!
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