Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Ocak 2021

30 Ocak 2021 17:50
Sağlık Bakanı Koca: Mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'Kabe fotoğrafı' soruşturmasında 4 öğrenci gözaltına alındı!
Adalet Bakanı Gül: Kutsalımız Kâbe'ye saygısızlığına hukuk göz yumamaz
AKP Sözcüsü Çelik: Sapkın bir grubun Kabe’ye yaptığı saygısızlığı kınıyoruz, provokasyondur
Akşener: Erdoğan’ı kuyudan çıkaran CHP ve Deniz Baykal'dır, İyi Parti’yi seçime sokan CHP'dir
İmamoğlu'ndan İBB soruşturma dosyalarına el koyan Bakanlığa: En az 40 tane daha gelecek
Mansur Yavaş'a seçim döneminde suçlamalar yönelten iş insanı Necmettin Kesgin, hapse atıldı
TÜMDEF: Hastanelerde malzeme tedariki sıkıntısı var, ameliyatlar durma noktasında
Cumhurbaşkanı kararıyla "deprem vergisi" olarak bilinen "Özel İletişim Vergisi" yüzde 10'a yükseltildi
Christoph Daum: Özil, köpek balığı havuzuna atladı
Abdulkadir Selvi: Milletvekilliğinin düşürüldüğü, partilerin kapatıldığı bir iklimi değil, özgürlüklerin...
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