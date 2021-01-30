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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Ocak 2021

30 Ocak 2021 17:50

Sağlık Bakanı Koca: Mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'Kabe fotoğrafı' soruşturmasında 4 öğrenci gözaltına alındı!

Adalet Bakanı Gül: Kutsalımız Kâbe'ye saygısızlığına hukuk göz yumamaz

AKP Sözcüsü Çelik: Sapkın bir grubun Kabe’ye yaptığı saygısızlığı kınıyoruz, provokasyondur

Akşener: Erdoğan’ı kuyudan çıkaran CHP ve Deniz Baykal'dır, İyi Parti’yi seçime sokan CHP'dir

İmamoğlu'ndan İBB soruşturma dosyalarına el koyan Bakanlığa: En az 40 tane daha gelecek

Mansur Yavaş'a seçim döneminde suçlamalar yönelten iş insanı Necmettin Kesgin, hapse atıldı

TÜMDEF: Hastanelerde malzeme tedariki sıkıntısı var, ameliyatlar durma noktasında

Cumhurbaşkanı kararıyla "deprem vergisi" olarak bilinen "Özel İletişim Vergisi" yüzde 10'a yükseltildi

Christoph Daum: Özil, köpek balığı havuzuna atladı

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