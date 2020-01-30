T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Ocak 2020

30 Ocak 2020 18:55

-ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: 700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti, uluslararası kriz kapıda

-Koronavirüs yayılmaya devam ediyor; Filipinler, Vietnam, Hindistan'da da görüldü

-Başsavcılık, deprem sonrası Elazığ'da artan kira fiyatları hakkında soruşturma başlattı

-CHP'den Kızılay yönetimine istifa çağrısı: Kızılay, vergi kaçakçılığına aracılık etmiştir

-Yunan AP parlementeri Türk bayrağını yırttı; Çavuşoğlu, “Denize nasıl döktüğümüzü ırkçı kafalar iyi bilir” dedi

-Ensar Vakfı'na yapılan bağışla gündeme gelen Kızılay Başkanı, oğlunu 'genel başkan yardımcısı' yapmış

-İmamoğlu: Kayak yapmak zil takıp, oynamak değil; Elazığ'daki sorumluluklarımı yerine getirdim

-Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatına FETÖ’den iddianame

-Anayasa profesörü Kaboğlu: Bekçi düzenlemesi 'parti kolluğu' yaratma tehlikesine açık

-Ali Babacan: En kısa sürede partimiz, kadromuz ve çözümlerimizle huzurunuzda olacağız; herkesin içi rahat olsun




ETİKETLER

bir bakışta bugünt24gündem özet

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Mart 2020

Umre dönüşünde karantinaya alınan vatandaşlar: Asıl burada hasta olacağız; ahır burası ahır!

Koronavirüs | Karantina altındaki İtalya'da tenor Marchini'nin balkonda yaptığı 'Nessun Dorma' performansı

Kocaelispor taraftarı Koronavirüs'e karşı böyle önlem aldı

Koronavirüs | Karantina altındaki Sevilla’da halk spor seansına balkonlardan katıldı

Semt pazarında eldivenli Koronavirüs önlemi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Savcı, doktoru "İstersem özel harekâtı buraya yığarım" diye tehdit etti...

Profesörden Koronavirüs'e karşı para ve telefon uyarısı...

23 sayfada Koronavirüs hakkında her şey: Neden hemen harekete geçmeniz...

Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Fransa'da ölü sayısı 91'e yükseldi;...

Sağlık Bakanı Koca: Son bir hafta içinde umreden dönen bir...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24