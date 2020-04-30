Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Nisan 2020

30 Nisan 2020 20:13
Türkiye'de Koronavirüs | Toplam ölüm sayısı 3 bin 174'e, vaka sayısı 120 bin 204'e yükseldi
Dünyada Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 231 bini; vaka sayısı 3 milyon 273 bini aştı
Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edeceğiz
CHP'den 1 Mayıs raporu: AKP iktidarı döneminde en az 23 bin 980 işçi hayatını kaybetti
AKP Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Özel'e: Seçilmiş hükûmeti rejim olarak suçlamak Yassıada zihniyetinin işidir
Canan Kaftancıoğlu, ifade vermek için adliyeye gitti; hakkında Altun'un evinin fotoğraflandığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı
Merkez Bankası Bankalararası Kart Merkezi'nin hâkim ortağı oldu
RTÜK'ten 'Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi'ne 5 kez yayın durdurma cezası
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin Koronavirüs'e yakalandı
Savcılık iddiayı yalanlamıştı; tahliye edilen hükûmlü, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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