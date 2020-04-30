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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Nisan 2020

30 Nisan 2020 20:13

Türkiye'de Koronavirüs | Toplam ölüm sayısı 3 bin 174'e, vaka sayısı 120 bin 204'e yükseldi

Dünyada Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 231 bini; vaka sayısı 3 milyon 273 bini aştı

Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edeceğiz

CHP'den 1 Mayıs raporu: AKP iktidarı döneminde en az 23 bin 980 işçi hayatını kaybetti

AKP Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Özel'e: Seçilmiş hükûmeti rejim olarak suçlamak Yassıada zihniyetinin işidir

Canan Kaftancıoğlu, ifade vermek için adliyeye gitti; hakkında Altun'un evinin fotoğraflandığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı

Merkez Bankası Bankalararası Kart Merkezi'nin hâkim ortağı oldu

RTÜK'ten 'Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi'ne 5 kez yayın durdurma cezası

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin Koronavirüs'e yakalandı

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