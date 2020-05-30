Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Mayıs 2020

30 Mayıs 2020 20:36
Hrant Dink Vakfı'na ve Rakel Dink'e ölüm tehdidi mesajı gönderen kişi yakalandı
Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir mağarada çok sayıda insana ait kemikler bulundu
ABD’de George Floyd protestoları: Detroit'te kalabalığa ateş açıldı, bir kişi hayatını kaybetti
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
Türkiye genelinde yutiçi uçuşlar 1 haziranda başlıyor
Otobüs yolculuğunda Koronavirüs önlemleri; maskesiz yolculuk yasak, ateşi olan seyahat edemeyecek
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: Virüsle beraber yaşayacağız; yoksa aylarca evde kalacak değiliz
Yükseköğretime girişte yurt dışı yatay geçiş
kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırıldı
Bakan Kurum: Elazığ'da yapımı süren konutlar bir yıl içerisinde teslim edilecek
SpaceX'in Starship prototipi test sırasında infilak etti!
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