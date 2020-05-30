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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Mayıs 2020

30 Mayıs 2020 20:36

Hrant Dink Vakfı'na ve Rakel Dink'e ölüm tehdidi mesajı gönderen kişi yakalandı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir mağarada çok sayıda insana ait kemikler bulundu

ABD’de George Floyd protestoları: Detroit'te kalabalığa ateş açıldı, bir kişi hayatını kaybetti

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

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Kaya Çilingiroğlu’nun Instagram paylaşımı tepki topladı...

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