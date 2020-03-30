Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Mart 2020

-Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Almanya'da 62 binden fazla vaka görüldü

-İstanbul'da deniz ulaşımına sınırlama; şehirlerarası feribot ve deniz otobüsü seferleri durduruldu

-İçişleri Bakanlığı: 18 ildeki 39 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor

-Türk Tabipleri Birliği: Karantina fırsatı kaçırıldı; ülkemiz göz göre göre enfekte hale getirildi

-TGC: Cezaevindeki gazeteciler infaz paketi kapsamına mutlaka alınmalı

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-Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılmasına karar verildi