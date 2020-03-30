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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Mart 2020

30 Mart 2020 18:39

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Mart 2020

-Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Almanya'da 62 binden fazla vaka görüldü

-İstanbul'da deniz ulaşımına sınırlama; şehirlerarası feribot ve deniz otobüsü seferleri durduruldu

-İçişleri Bakanlığı: 18 ildeki 39 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor

-Türk Tabipleri Birliği: Karantina fırsatı kaçırıldı; ülkemiz göz göre göre enfekte hale getirildi

-TGC: Cezaevindeki gazeteciler infaz paketi kapsamına mutlaka alınmalı

-Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ve acil olmayan işler ertelendi

-Bolu Belediyesi su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacak: "Gün halktan aldıklarını geri verme günü"

-Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi

-Messi: İşten çıkarmaların önüne geçmek için maaşlarımızda yüzde 70 kesintiye gitme kararı aldık

-Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılmasına karar verildi

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