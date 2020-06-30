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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Haziran 2020

30 Haziran 2020 19:22

İstanbul Barosu Başkanı: Mücadele şart yoksa çoğalır kadın cinayetleri, işkence hortlar!

Avrupa Birliği'nin seyahat uyarısını kaldırdığı ülkeler belli oldu; Türkiye listede yer almadı

Rusya: ABD'nin Türkiye’nin elindeki S-400’leri satın alma teklifi ilkesizce

Mahkeme, CHP Kurultayı'nın ertelenmesi için yapılan başvuruyu reddetti

Kılıçdaroğlu: Şehir Üniversitesi'ni Davutoğlu'ndan intikam almak için kapattılar

Davutoğlu: Şehir Üniversitesi'ne el koyan, siyasi hırsı ve kini için engel tanımayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır

Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı

Türkiye'nin dış borcu 6.6 milyar dolar azalarak 431 milyar dolara indi

Gökkuşağı Endeksi: Türkiye, LGBTİ+ olmak için Avrupa’da en kötü ikinci ülke

TBMM'ye temmuz ayında ziyaretçi kabul edilmeyecek

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Cüneyt Özdemir: Affedersiniz, HDP yandaşlığı yok mu?...

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