Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Ekim 2021

30 Ekim 2021 18:17
'Muz yeme' paylaşımı yapan 8 Suriyeli gözaltına alındı: Sınır dışı edilecekler
İstanbul Boğazı'nda kargo gemisi sürüklendi, kıyıya metreler kala durdu
Sedat Peker'in 'FETÖ' iddiasıyla gündeme getirdiği Hidayet Uysal görevden alındı
Erdoğan-Biden görüşmesi hakkında Kalın'dan açıklama: Roma'da da olabilir, Birleşik Krallık'ta da
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
Hak ihlalleri raporu: Eylül ayında 175 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti
Hükümetten dar gelirliye destek hazırlığı
Migros'tan sonra BİM de "fahiş fiyat" cezasını yargıya taşıyor
Doğalgaz, kömür ve navlun fiyatları rekor kırdı; altın ve gümüş kaybettirdi
Merkez Bankası'ndan elektriğe yeni zam sinyali
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