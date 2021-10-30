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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Ekim 2021

30 Ekim 2021 18:17

'Muz yeme' paylaşımı yapan 8 Suriyeli gözaltına alındı: Sınır dışı edilecekler

İstanbul Boğazı'nda kargo gemisi sürüklendi, kıyıya metreler kala durdu

Sedat Peker'in 'FETÖ' iddiasıyla gündeme getirdiği Hidayet Uysal görevden alındı

Erdoğan-Biden görüşmesi hakkında Kalın'dan açıklama: Roma'da da olabilir, Birleşik Krallık'ta da

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Hak ihlalleri raporu: Eylül ayında 175 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

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