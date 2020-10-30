Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Ekim 2020

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem; 6 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı 202'ye yükseldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız

Fransa ve Yunanistan'dan Türkiye'ye destek: Türkiye'nin yanındayız, acil yardım gönderebiliriz

Miçotakis, Erdoğan'ı aradı: Farklılıklarımız ne olursa olsun, bir arada durmamız gereken zamanlar

Kandilli Rasathanesi: Artçı sarsıntıların 15 gün sürmesi bekleniyor

Deprem uzmanı Prof. Naci Görür: Tuzla fayında kırılma olduysa bu İzmir'e doğru fayı tetikleyebilir

Halil Sezai, tahliye edildi

HDP Diyarbakır il eş başkanları Hülya Alökmen Uyanık ve Zeyat Ceylan tutuklandı

Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin bir kişi gözaltına alındı

TFF, İzmir'deki depremin ardından 4 maçı erteledi