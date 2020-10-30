Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Ekim 2020

30 Ekim 2020 19:14
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem; 6 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı 202'ye yükseldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız
Fransa ve Yunanistan'dan Türkiye'ye destek: Türkiye'nin yanındayız, acil yardım gönderebiliriz
Miçotakis, Erdoğan'ı aradı: Farklılıklarımız ne olursa olsun, bir arada durmamız gereken zamanlar
Kandilli Rasathanesi: Artçı sarsıntıların 15 gün sürmesi bekleniyor
Deprem uzmanı Prof. Naci Görür: Tuzla fayında kırılma olduysa bu İzmir'e doğru fayı tetikleyebilir
Halil Sezai, tahliye edildi
HDP Diyarbakır il eş başkanları Hülya Alökmen Uyanık ve Zeyat Ceylan tutuklandı
Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin bir kişi gözaltına alındı
TFF, İzmir'deki depremin ardından 4 maçı erteledi
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