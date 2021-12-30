Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Aralık 2021

30 Aralık 2021 18:17
MEB'e alınmayan Kılıçdaroğlu, Bakan Özer'e yanıt verdi: Saray'ın talimatıyla iş yapanları muhatap almam
Milli Eğitim Bakanı'ndan Kılıçdaroğlu'na: Emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin
Merkez Bankası rezervleri 5 milyar 948 milyon dolar azaldı
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı: Kura daha erken müdahale edilebilirdi; orada geç kalmışlık olabilir
Ziraat Katılım, kur korumalı hesaplar için ‘İcazet Belgesi’ düzenledi
Kılıçdaroğlu: AKP'yi geçeceğiz, Erdoğan ne yaparsa yapsın birinci parti olacağız
CHP'den Bahçeli'ye İBB yanıtı: Seçimlerde Abdullah Öcalan'ın mektubuna bel bağlamış bir ittifaksınız
Hazine ve Maliye Bakanlığı ‘görevinden affını’ isteyen Lütfi Elvan, ilk kez görüntülendi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü: IŞİD'in Türkiye'deki 'askeri kanat sorumlusu' yakalandı
Omicron önlemi: 7 Avrupa ülkesi, Türkiye'den yolcu kabul etmeyecek!
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