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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Aralık 2021

30 Aralık 2021 18:17

MEB'e alınmayan Kılıçdaroğlu, Bakan Özer'e yanıt verdi: Saray'ın talimatıyla iş yapanları muhatap almam

Milli Eğitim Bakanı'ndan Kılıçdaroğlu'na: Emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin

Merkez Bankası rezervleri 5 milyar 948 milyon dolar azaldı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı: Kura daha erken müdahale edilebilirdi; orada geç kalmışlık olabilir

Ziraat Katılım, kur korumalı hesaplar için ‘İcazet Belgesi’ düzenledi

Kılıçdaroğlu: AKP'yi geçeceğiz, Erdoğan ne yaparsa yapsın birinci parti olacağız

CHP'den Bahçeli'ye İBB yanıtı: Seçimlerde Abdullah Öcalan'ın mektubuna bel bağlamış bir ittifaksınız

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

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